Buurtbewoners klagen over paffende ziekenhuismedewerkers na rookverbod

HILVERSUM - Bij de Tergooi-ziekenhuizen in Blaricum en Hilversum mag niet worden gerookt, maar de omgeving is daarvan de dupe. De rokende medewerkers en patiënten steken hun sigaretten nu namelijk net buiten het ziekenhuisterrein op.

Het is een vreemd gezicht. Aan de rand van het ziekenhuisterrein staat een bord met daarop 'ons ziekenhuis is rookvrij', maar enkele meters daarvan zitten en staan medewerkers van het ziekenhuis te paffen. In de stoep zijn rooktegels geplaatst; roosters waarin de sigaretten kunnen worden achtergelaten.

Dit wat merkwaardig aandoende beeld is het gevolg van het beleid van het Tergooi-ziekenhuis, waardoor op het terrein van de vestigingen in Blaricum en Hilversum niet meer gerookt mag worden. In het kader van het convenant 'Op weg naar een Rookvrije Generatie' is dit sinds 1 januari ingevoerd.

Gênant

Dat merken ze in de wijk, omdat patiënten en het ziekenhuispersoneel nu op straat staan te roken. "Het ziekenhuis verschuift alle problematiek naar de bewoners", zegt Joke van Scheijen, lid van het bewonerspanel. "Het hekje is al meerdere keren verzakt, omdat ze daar op gaan zitten. Ze gaan ook zitten roken in het bushok, zelfs met een zuurstoftank." Op de stoep liggen ondanks rooktegels nog vele uitgetrapte sigaretten.

Als NH Nieuws met ziekenhuismedewerkers praat, blijkt dat ze ook niet blij zijn met het feit ze noodgedwongen op enige afstand van het ziekenhuis moeten roken. "Het is gênant", zegt één van hen. "Een voorstel voor een rookhok achter het ziekenhuis (en buiten het zicht) is afgewezen." Eén medewerkster geeft de volgende reactie: "De enige reden waarom we hier staan te roken, is omdat het daar niet meer mag. Wij hebben het niet bedacht."

Geen oplossing

Het ziekenhuis wil niet voor camera reageren, omdat 'het probleem zich afspeelt in de openbare ruimte'. Wel laat Tergooi weten 'het probleem niet te willen verplaatsen en overleg met de buurt te hebben'.



Joke zegt hierover: "We hebben het aangekaart bij het ziekenhuis en ze zouden kijken voor een oplossing, maar die oplossing is er nog steeds niet."

Volledige reactie Ter Gooi (Hieronder de antwoorden op onze vragen)



- Wat houdt het rookvrije beleid van het ziekenhuis in?

Sinds 1 januari 2019 is Tergooi geheel rookvrij. In de gebouwen van het ziekenhuis op de locaties Hilversum en Blaricum mag al langer niet gerookt worden, maar sinds die datum is het ook niet langer toegestaan om op beide terreinen van het ziekenhuis te roken. Tergooi vindt dat een omgeving waar gezondheid centraal staat helemaal rookvrij hoort te zijn. Niet roken voorkomt ziekten en bevordert herstel na een ingreep. Het rookverbod geldt voor sigaretten, shag, sigaren en pijptabak. Ook e-sigaretten en toepassingen van 'rookvrije' sigaretten zijn niet toegestaan.



- Wat is de doelstelling?

Met het rookvrij maken van de ziekenhuisomgeving willen we een gezonde, rookvrije leef- en werkomgeving bieden voor patiënten, bezoekers en medewerkers en zo een actieve bijdrage leveren aan de gezondheid en kwaliteit van leven van de inwoners van de regio. In dat kader ondertekende het ziekenhuis in juni 2017 samen met ruim 30 andere partijen uit de regio Gooi en Vechtstreek het convenant ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie in Gooi en Vechtstreek’. Met al deze partners is de regio aangesloten bij de Alliantie Nederland Rookvrij. Hiermee is Gooi en Vechtstreek als allereerste regio op weg naar een Rookvrije Generatie waarin kinderen volledig rookvrij kunnen opgroeien.



- Klopt het dat personeel en patiënten nergens op het terrein een rookruimte hebben? Waarom is dat?

Dat klopt. Insteek is dat onze gebouwen en terreinen rookvrij zijn.



- Wat ik nu constateerde is dat net buiten de bebording en in het bushokje iedereen gaat staan/zitten roken, in de wijk dus, is dat de bedoeling? Is dat niet het probleem verplaatsen?

Op heel veel plekken in het ziekenhuis en op het terrein gaat het goed, echter nog niet overal. Wij willen het probleem niet verplaatsen en hebben met een afvaardiging van de buurt overleg en zullen ons beleid binnenkort met hen evalueren. Wij zorgen ervoor dat peuken die in het grensgebied tussen ons en de wijk worden verwijderd door onze schoonmaakdienst. Ook hebben we intern medewerkers opgeroepen niet op de hekjes te gaan zitten. Om verdere overlast in de buurt te voorkomen zullen we nabij de bushalte nog een plek inrichten waar gerookt kan worden. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gedrag van mensen in de openbare ruimte.