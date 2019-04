Leerlinge Castricumse school onwel tijdens examenstunt

CASTRICUM - Tijdens de examenstunt op het Bonhoeffer College in Castricum is vanochtend een leerlinge onwel geworden. De stunt zou daardoor vroegtijdig zijn beëindigd, maar dat wordt door de schoolleiding ontkend.

Dat zeggen twee leerlingen van de middelbare school tegen NH. Ook de moeder van een leerlinge laat weten dat haar dochter veel eerder thuis was dan verwacht. "Eigenlijk zou het tot 12.00 uur duren, maar ze kwam om 10.30 uur al thuis", vertelt de moeder.

Volgens de moeder was het ziek geworden meisje 'zwaar onder invloed'. Of het om drugs- of alcoholgebruik ging, weet de moeder niet, maar volgens haar medescholieren was ze dronken en moest ze daarom overgeven.

Geen signalen van drank of drugs

Rector Marga Nievelstein bevestigt dat een van haar leerlingen onwel is geworden, en dat voor haar een ambulance werd besteld, maar weet niet waar dat aan ligt. "Ik heb geen signalen dat er drank of drugs in het spel was." Dat het feest vroegtijdig vanwege de onwelwording vroegtijdig is beëindigd, ontkent ze.

"Op een gegeven moment zegt de conciërge dat het klaar is, en dan wordt er opgeruimd", vertelt de rector. "Het is hartstikke vervelend dat ze ziek is geworden, maar de examenstunt was mooi georganiseerd. Na de vakantie zullen we kijken hoe het kan dat ze ziek is geworden."

Zoals in bovenstaande video van IJmond Nieuws te zien is, verliep de examenstunt op de Castricumse school voor de rest gemoedelijk. Dat was wel anders op het Amstelveen College, waar onder meer met vuurwerk werd gegooid en met politiehonden werd geprobeerd de scholieren in toom te houden. Op het Ichthus Lyceum in Driehuis werden vernielingen aangericht.