Haarlemse kinderen willen veiligere oversteekplaats voor school: "Gaat vaak maar net goed"

HAARLEM - Leerlingen van de Haarlemse basisschool Bos en Vaart zijn de onveilige verkeerssituatie voor hun school helemaal beu. In de spitsuren moeten ouders en kinderen vaak met automobilisten, scooterrijders en fietsers 'in gevecht' om naar de andere kant van de Wagenweg te kunnen komen.

Het gaat om het zebrapad dat pal voor de school ligt. Er zijn inmiddels een aantal (bijna) ongelukken gebeurd, omdat automobilisten te laat op de rem trappen of omdat gehaaste fietsers door de ouders en kinderen heen hun weg proberen te vinden. Klaar-overs zijn er wel, maar niet altijd op alle uren beschikbaar.

Gevaarlijk

"Laatst ging het maar net goed, toen werd ik ook bijna aangereden", zegt Noortje. Ze staat samen met een groepje leerlingen bij het bewuste zebrapad. "Je mag hier 50 rijden, maar we willen dat dat 30 wordt", zegt Ravy, die hier ook op school zit.

Het is een gevaarlijk punt, zo merkt NH Nieuws ook. Als we met de auto moeten stoppen bij het zebrapad zien we een grote groep scholieren en ouders oversteken aan het einde van de middag. Een fietser en scooterrijder hebben geen geduld en banen zich snel een weg langs de kinderen. De wegwerkzaamheden en de daarbij komende wegafzettingen maken het er ook niet veiliger op.

Naar de gemeenteraad

Ravy, Noortje en 498 andere leerlingen hebben nagedacht over hoe de oversteekplaats veiliger gemaakt kan worden. Ze hebben hun plannen op papier geschreven en getekend en gaan die in mei aan de gemeenteraad aanbieden. "We hopen dat ze er dan iets aan gaan doen", aldus een leerling. Tot die tijd hopen ze dat het goed blijft gaan.

"Voetgangers moeten gewoon goed uitkijken en automobilisten moeten langzamer rijden", is de tip van de leerlingen. Ze hopen dat de raadsleden ook zelf even komen kijken. En misschien willen ze zelfs wel even als klaar-over helpen, want die kan de school de komende weken nog heel goed gebruiken.

