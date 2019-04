OM in beroep tegen vrijspraak moord op Joëlle (29)

UITGEEST - Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in beroep tegen de vrijspraak van een voormalig stel uit Zwaag voor moord op hun dochter Joëlle Tromp in 2012. De 29-jarige vrouw uit Uitgeest heeft destijds geen zelfmoord gepleegd, denkt het OM, maar ze is opzettelijk om het leven gebracht door haar moeder Linda H. (60) en stiefvader Leo den H. (64).

De officier van justitie had een celstraf van tien jaar geëist tegen beiden, maar de rechtbank sprak de twee vorige week vrij vanwege gebrek aan bewijs. De verdachten hebben zelf altijd ontkend.

De zaak kwam in 2017 aan het rollen toen de politie onderzoek deed naar de zelfmoord van een andere dochter, Thirza, ook 29 jaar, in 2016. Zij pleegde zelfmoord na langdurig seksueel misbruik door de leider van een evangelisch zorgcentrum, Aaldert van E., waar ook moeder H. werkte. Van E. is voor dat misbruik veroordeeld. Ook daar twijfelde de politie aan de verklaring die de ouders aflegden.

Euthanasiemiddel

Het stel werd begin 2018 aangehouden op verdenking van het opzettelijk toedienen van een dodelijk euthanasiemiddel aan dochter Joëlle in 2012. Behandelaars en familie zeiden dat Joëlle helemaal geen concrete stervenswens had en dat de Uitgeestse door haar medische situatie ook niet zelf in staat zijn geweest om het dodelijk middel in te nemen, zei de aanklaagster.