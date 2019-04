Henny Huisman maakt comeback in nieuwe misdaadcomedy: "Ik ben er wel trots op"

ZAANDAM - De Zaandamse Henny Huisman maakt een comeback op tv: binnenkort heeft hij zijn eerste grote filmrol te pakken. De 67-jarige presentator gaat in de misdaadcomedy: Who the fuck is Henny Huisman? spelen van producent Lucio Messercola.

De presentator wordt in de film opgejaagd door de Italiaanse maffia. Om de maffiabazen van zich af te schudden, ziet hij geen andere uitweg dan plastische chirurgie. De hoofdrolspeler pakt zijn kans en wilt veranderd worden in Michiel Huisman. De chirurg maakt echter een foutje en pakt uit de bak foto's per ongeluk een foto van Henny Huisman. Wanneer de maffiabaas wakker wordt, schrikt hij zich dood en hier is waar de problemen beginnen.

Nieuwe uitdaging

"We gaan eind van het jaar en begin volgend jaar draaien in Italië", vertelt Henny Huisman aan NH Nieuws. "Het is een onwijs leuke uitdaging. Het wordt vooral heel grappig." Dat hij zometeen op filmposters door het hele land komt te staan vindt Huisman alleen maar leuk. "Ja, op van die bushokjes met mijn kop erop, leuk he." De Zaandammer heeft het contract voor de rol inmiddels getekend.

Het is niet de eerste keer dat Huisman een rol op zich neemt. In 2003 sprak hij onder meer de stem in van een haai in Finding Nemo. De overige castleden van de misdaadcomedy worden op een later moment bekendgemaakt.