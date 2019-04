Grote brand op Hilversumse heide veroorzaakt door vuurwerk

HILVERSUM - De grote brand op de Laapersheide in Hilversum eerder deze maand is niet veroorzaakt door opzettelijke brandstichting. Het vuur ontstond per ongeluk nadat twee tieners met vuurwerk aan het spelen waren.

De politie ging er in eerste instantie door getuigenverklaringen vanuit dat de brand waarschijnlijk aangestoken was. Dat blijkt nu niet het geval. Het ging mis toen twee tieners van 14 en 15 jaar met vuurwerk aan het spelen waren op de heide. Een van de verdachten meldde zich na een getuigenoproep bij de politie, de tweede verdachte werd aangehouden.

Lees ook: Zeer grote brand in natuurgebied Hilversum

De grote brand werd landelijk nieuws. Het was die dag erg droog en er stond een harde wind, waardoor het vuur zich snel verspreidde. De brandweer rukte massaal uit om de brand te blussen: er waren zo'n tien blusvoertuigen nodig. Boven Hilversum was een tijd een enorme rookwolk zichtbaar. Het treinverkeer tussen Hilversum en Utrecht moest worden stilgezet. Ruim zes hectare heide werd verwoest.