Man (27) ernstig gewond na ruzie in café in Haarlem

HAARLEM - Een 27-jarige man is vannacht ernstig gewond geraakt aan zijn arm bij een ruzie in een café aan de Smedestraat in Haarlem.

De ruzie ontstond rond 1.35 uur. Na de ruzie zou de man uit Haarlem door een portier op straat zijn gezet. Pas buiten merkte hij de verwonding aan zijn arm op. Hij bleek dusdanig gewond, dat hij met een ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht.

De verdachte, een 30-jarige man uit Velserbroek, meldde zich ter plaatse bij de politie. Hij gaf aan bij het incident betrokken te zijn geweest. De man is meegenomen naar het politiebureau. Wat de aanleiding van de ruzie was, is niet bekend.