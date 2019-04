Texelse familie Eelman bouwt meest duurzame vakantieverblijf van Europa

TEXEL - "Veel mensen verklaarden ons voor gek toen we zeiden dat we van het gas en elektra af wilden met ons nieuw te bouwen vakantiecomplex" zegt Martijn Eelman. Trots staat ie bij het grote donkere houten gebouw met rode dakpannen. "We zien onszelf toch een beetje als pioniers op het eiland als het gaat om energie besparen en duurzaam bouwen." Onze man op Texel ging langs bij de familie Eelman.

De familie Eelman kent een traditie van onderdak bieden aan toeristen op Texel. Opa en oma Eelman hadden een boerderij Nieuw leven, maar lieten na de oorlog al badgasten slapen in de schuur. In de zomermaanden stonden de koeien in de wei, de schuur werd goed schoon gemaakt en de gasten konden slapen in het stro.

Romantische tijden

Dat waren nog eens romantische tijden. Zoon Paulus, inmiddels op leeftijd, kan het zich goed herinneren. "Ik als jonge jongen vond het prachtig die gasten over de vloer. Vooral als er jonge meiden meekwamen natuurlijk" lacht hij. Hij nam samen met vrouw Nel het boerenbedrijf over en vanaf eind jaren zestig professionaliseerde hij de vakantieverblijven. Er kwamen stapelbedden in de schuur en hij bouwde douches en wc's.

Martijn, de zoon van Paulus en Nel wilde geen boer worden. Hij zat jarenlang bij de brandweer in Hoofddorp. Een paar jaar geleden besloot hij terug te keren naar Texel. Samen met zijn vrouw Hendina en vader Paulus en moeder Nel gingen ze rond de tafel zitten om te kijken hoe ze een nieuw vakantiecomplex konden ontwerpen en bouwen. Duurzaamheid stond bovenaan het lijstje.

Off-grid

Het werden twee gebouwen met daarin drie luxe villa's onder een kap. En volledig van gas en elektra af, off-grid zoals dat heet. "Mensen verklaarden ons voor gek. Maar het is ons gelukt. We hebben een aantal dingen bij elkaar gebracht. Allereerst ligt het dak van de schuur vol met de meest moderne zonnepanelen. Daarnaast staat er in de schuur een unieke palletkachel die niet alleen warmte maar ook elektriciteit opwekt. Er worden houtkorrels in gestookt en die zijn super efficiënt. In een slim accupakket wordt de energie opgeslagen."

Wonderdouche

Martijn laat in de villa's ook nog een modern snufje van energiebesparing zien. De wonderdouche. "In alle badkamers zit deze douche ingebouwd. Hij verbruikt maar 2 liter per minuut. Elke douche heeft eigenlijk een mini waterzuiveringssysteem ingebouwd. Zeep en vuil haalt ie eruit en zo recyclet hij water. Prachtig toch."

Voor het vakantiecomplex Nieuw leven heeft de familie Eelman de gouden Green Key gekregen, een internationaal keurmerk in de recreatie en toerismebranche.



Trots op het eindresultaat

Hendina benadrukt dat het gebouw zowel van binnen als van buiten bijna geheel door Texelse bedrijven is gebouwd en ingericht. Zij is trots op het eindresultaat. "Ik loop hier heel graag rond. In het begin toen we de eerste gasten kregen vond ik het zelfs jammer dat ik zelf de villa's niet meer in kon."

Nel zou trots zijn

Moeder Nel Eelman heeft de bouw van de villa's niet meer mee kunnen maken. "We hadden net alle plannen voor de vakantievilla's af en vergunningen voor de bouw waren rond. We gingen op vakantie en toen ging het mis." Op hun vakantie op Bonaire verdronk ze tijdens het snorkelen in zee. Paulus is er nog ontdaan over. "Het is heel jammer dat ze het niet heeft kunnen meemaken. Toch weet ik dat Nel erg trots zou zijn geweest als ze nu het resultaat had kunnen zien."