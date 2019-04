Handgranaat vastgeplakt aan brievenbus in Amsterdam: straten afgezet

AMSTERDAM - De Amsterdamse politie heeft vanmiddag onder meer de Czaar Peterstraat in stadsdeel Centrum afgesloten na de vondst van een handgranaat in de Eerste Coehoornstraat.

De handgranaat werd vastgeplakt gevonden op een brievenbus, zo is te zien op een foto die in handen is van AT5. De politie is op dit moment ter plaatse om onderzoek te doen.

Wanneer de Czaar Peterstraat weer wordt vrijgegeven is niet bekend.