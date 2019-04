Weerman Jan Visser waarschuwt strandgangers: ondanks warme weer, ga niet de zee in!

NOORD-HOLLAND - Wie vandaag het huis heeft verlaten heeft het vast gemerkt: het is warm! En dat zal het de komende dagen ook blijven volgens NH Nieuws-weerman Jan Visser. Maar wees niet te enthousiast: er wordt afgeraden om dit paasweekend de Noord- of Waddenzee in te gaan, want dat gaat je niet in de koude zwembroek zitten.

Voor wie dit paasweekend naar het strand gaat, lijkt het verleidelijk een verfrissende duik in de zee te nemen. Toch raadt weerman Jan Visser dit met klem af. Het water is namelijk veel te koud, wat kan zorgen voor onderkoeling. "Het water is warmer dan normaal deze tijd, maar is nog steeds maar rond de 10 graden", aldus Visser. Mochten strandgangers toch verkoeling zoeken, dan kunnen ze volgens Visser 'tot aan de enkels in het water lopen'.

Lees ook: Smeren na de paasbrunch: waarschuwing voor zonkracht

Ook moeten we oppassen voor de felle zon. Het RIVM maakt zich vooral zorgen over onze tere huid, die door het gebrek aan zon van de afgelopen maanden niet meer gewend is aan uv-straling. Daardoor verbrandt de huid snel, wat op langere termijn tot huidkanker kan leiden. Jan Visser vult aan:"De ozonlaag is op dit moment ook dunner dan normaal, waardoor we echt moeten oppassen."







Aangeraden wordt de zon tussen 12.00 uur en 15.00 uur te mijden, omdat de zon dan op z'n hoogst staat en de dosis uv het grootst is. Gebruik van zonnebrandcrème wordt aanbevolen, maar wel een variant met ten minste factor 15.