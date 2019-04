Minister wil feiten boven tafel na aanhouding tbs'er wapenhandel in kliniek Heiloo

HEILOO - Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming wil duidelijkheid naar de gang van zaken op de Forensisch Psychiatrische Afdeling in Heiloo, waar vorige week een 24-jarige man werd aangehouden op verdenking van wapenhandel. Hij heeft de betrokken instanties gevraagd om te onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren.

'Onacceptabel', zegt Dekker over de wapenhandel die de verdachte vanuit de kliniek runde. Daarvoor had hij de beschikking over drie telefoons en een laptop, waarvan het ministerie van Justitie en Veiligheid eerder zei dat hij toestemming had om die te gebruiken.

De verdachte zat in de kliniek omdat hij begin vorig jaar werd veroordeeld tot tien maanden cel en tbs onder voorwaarden. Die straf kreeg hij opgelegd omdat hij in de nieuwjaarsnacht van 2018 bij een feesttent in Nieuw-Vennep drie mensen neerstak.

Dertig vuurwapens

Hij kwam opnieuw in beeld toen de Amsterdamse politie een onderzoek naar vuurwapenhandel opende. Behalve de tbs'er werden ook in Amsterdam en Heemstede drie mannen aangehouden. Bij hen werden rond de dertig vuurwapens gevonden. Het zou gaan om omgebouwde alarmpistolen van Bulgaarse makelij die regelmatig worden gebruikt bij misdrijven.