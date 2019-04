Nooit 'Amsterdam Gardens'! Heemstede bepaalt zelf wel hoe het toeristen trekt

HEEMSTEDE - Heemstede zou best wat meer toeristen willen ontvangen, maar wil daar graag zelf beleid voor uitstippelen. Amsterdam promoot gemeenten in de metropoolregio graag met namen als 'Amsterdam Beach' (Zandvoort) of 'Amsterdam Castle' (Muiden), maar Heemstede wil zich op een eigen manier profileren. Politiek en bewoners denken daar nu samen over na.

Dus staat deze dagen de vraag centraal: Wie of wat is Heemstede eigenlijk? En wat hebben we allemaal te bieden? NH Nieuws legde deze vragen ook voor aan de Amerikaanse Trish Nice, die al jaren in Heemstede woont en Theo Mense, geboren en getogen Heemstedenaar.

Rust en groen

Beiden komen we tegen bij de Molen van Groenendaal, wat op zich best een toeristische trekpleister zou kunnen worden. "Heemstede staat bekend om zijn groen, de rust en het water", vertelt Theo. "Je hebt hier prachtige parken en tuinen. Het is hier fijn en rustig wonen", vindt Trish.

Zelf bepalen

De lokale economie zou natuurlijk een 'boost' kunnen krijgen door meer toeristen te trekken, maar het moet niet zo zijn dat Amsterdam wel even bepaalt wie of wat Heemstede is, zoals dat ook bij Zandvoort en Muiden is gebeurd. "We moeten daar zelf goed over nadenken en voorkomen dat we daarin geen stem hebben", zegt wethouder Nicole Mulder. Afgelopen week kwamen inwoners en politiek al samen om het over toerisme en identiteit te hebben.

Amsterdam Gardens

Een stempel als 'Amsterdam Gardens' bijvoorbeeld zou een horrorscenario zijn voor Heemstede. En bovendien, nu het daar zo lekker rustig is, zitten ze wel op meer toeristen te wachten? "Nou, als ik heel eerlijk ben, liever niet", lacht Trish. "Het zal wel meevallen met de hoeveelheden", zegt Theo. "Dat moet wel, anders gaat het karakter van Heemstede verloren. Het moet geen Zandvoort worden."