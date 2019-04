Kunst kijken tijdens de Paasdagen, dwars door de Beemster heen

BEEMSTER - Al voor het 21ste jaar organiseren Yolanda Eveleens en Ruud Streefkerk en twee andere kunstenaars met de Paasdagen de kunstroute door de Beemster. Niet alleen met lokale creatievelingen: kunstenaars komen uit het hele land en worden zorgvuldig geselecteerd. Dit jaar zijn er 21 deelnemers uit allerlei verschillende disciplines. Schilderijen, tekeningen, keramiek. fotografie tot unieke tasjeskunst.

Yolanda en Ruud zijn bijna een half jaar bezig met het uitkiezen van de kunstenaars. "Wij staan echt 100 procent achter de mensen die wij uitnodigen. Wij hebben echt het idee van 'wow, dit vinden wij zelf gewoon heel mooi'. We willen daarvoor bij ons in de buurt een podium bieden", vertelt Yolanda.

Eeuwenoude boerderij

Zelf doet zij en Ruud ook mee aan de kunstroute die onder andere voert langs een 17e eeuwse boerderij, een aardappelschuur en brandweerkazerne. In hun oude school in Middenbeemster, waar ze ook wonen, hebben ze ieder hun eigen atelier.

Ruud laat zien hoe hij te werk gaat bij zijn olieverfschilderijen. "Ik heb zelf een hele speciale techniek. Ik begin eerst met een schets van een vogel, mens of een landschap. Die knip ik uit en dan krijg je een sjabloon en al die sjablonen worden dan weer vakje voor vakje ingekleurd."

Yolanda is gespecialiseerd in etsen die met verschuillen kleuren inkt worden gemaakt. De fraaie ijsvogel is haar favoriet.

De kunstroute is te bezoeken op Eerste en Tweede Paasdag van 12.00 tot 17.00 uur. Voor de locaties zie: www.kunstroutebeemster.nl