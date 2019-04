Examenstunt Ichthus Lyceum in Driehuis loopt uit de hand: klaslokalen vernield

VELSEN - Een groep leerlingen van het Ichthus Lyceum in Driehuis heeft vanochtend vernielingen aangericht in de school. Lokalen en meubilair zijn beschadigd en besmeurd. De school blijft vandaag dicht en de examenstunt die gepland stond, gaat niet door.

Rector Alexander Volmer vond het niet verantwoord om de lessen onder deze omstandigheden te laten doorgaan. "We hebben daarom besloten onze leerlingen een dag eerder dan gepland vakantie te geven en elke feestelijk activiteit vandaag af te blazen", schrijft hij in een mail naar de ouders.

De school doet aangifte van de vernielingen. "Wij hebben in beeld welke leerlingen dit betreft en zullen de betreffende leerlingen aansprakelijk stellen voor de schade die is ontstaan." Een personeelslid inventariseert momenteel de schade.

Zuur

Volmer benadrukt dat de festiviteiten altijd zorgvuldig worden voorbereid. "Ruim voor aanvang van de stunt maken we afspraken met het leerlingencomité dat de stunt organiseert om er voor te zorgen dat de dag ordelijk en veilig verloopt. Dat is tot op heden altijd goed en in nauw overleg gegaan. Het is extra zuur te constateren dat een groep leerlingen die niet is aangesloten bij de organisatie, op eigen initiatief vernielingen heeft aangericht."

De meivakantie wordt gebruikt om de schade te herstellen het gebouw schoon te laten maken. De toekomst van de examenstunt op het Ichthus zal naar aanleiding van deze ervaring stevig ter discussie staan, zegt Volmer. "We zullen daar later nog een uitspraak over doen."