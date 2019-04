Amstelveen weigert vergunning voor Vunzige Deuntjes in Amsterdamse Bos

AMSTERDAM - (AT5) Geen Vunzige Deuntjes Festival dit jaar in het Amsterdamse Bos, dat heeft het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen besloten. Het festival zou strijdig zijn met het evenementenbeleid van de gemeente.

"Het evenement Vunzige Deuntjes betreft een dance event dat teveel overeenkomsten vertoont met de reeds bestaande grote evenementen in het Amsterdamse Bos", schrijft de gemeente op haar website. De zware bastonen zorgen volgens de gemeente voor veel overlast voor bewoners van Amstelveen en Aalsmeer.

Wel begonnen met kaartverkoop

Hoewel de gemeente aangeeft dat het de organisatie van het festival vanaf het begin heeft geïnformeerd over de mogelijke strijdigheid met het Amstelveense evenementenbeleid, is die organisatie toch met voorbereidingen begonnen. Zo is er onder andere begonnen met kaartverkoop.

Het festival zou dit jaar eigenlijk nog plaatsvinden op het N1 festivalterrein. Op dat terrein in Westpoort worden dit jaar voor het laatst een aantal festivals georganiseerd. Volgens de gemeente Amstelveen heeft de organisatie van Vunzige Deuntjes er, 'vanwege veranderde omstandigheden daar', voor gekozen om een vergunning aan te vragen voor het Amsterdamse Bos.

Omdat er al meerdere andere dance evenementen in het Amsterdamse Bos worden georganiseerd en de gemeente een divers evenementenaanbod wil, is de vergunning voor Vunzige Deuntjes geweigerd.

De organisatie van het festival is nog niet bereikbaar voor commentaar. Het is onduidelijk of het festival naar een andere plek verplaatst wordt.