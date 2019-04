Politie zet gebied rond Wijkertoren af wegens vallende dakpannen

BEVERWIJK - Door de vallende dakpannen is een gedeelte van de Wijkertoren door de politie in Beverwijk afgezet. Mensen mogen niet in de buurt komen, omdat er wordt gevreesd dat de vallende dakpannen voor gevaar zorgen.

De politie sluit de boel rondom de kerk af, totdat er gesproken is met de gemeente om verdere maatregelen te nemen. Een verslaggever die ter plaatse is heeft al verschillende grote brokstukken van de grond kunnen plukken. "Er is hier niemand in de buurt", aldus verslaggever Dennis Mantz.

"Dit is zorgelijk, want die dakpannen kop je echt niet terug", vertelt raadslid Alex van Luijn aan NH Nieuws. "Het is nu nog mooi weer maar met een windvlaag vliegen ze alle kanten op. En dan is de ramp niet te overzien."

Co Backer van Gemeentebelangen deelt zijn zorgen: "Goede Vrijdag of niet: vandaag moet het worden afgezet. Je moet er niet aan denken dat een klein kind of iemand anders zo'n dakpan op z'n hoofd krijgt."