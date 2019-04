Hennepkwekerij gevonden in studentenwoning Hoofddorp

HOOFDDORP - De politie heeft gisteren een hennepkwekerij gevonden in een studentenwoning aan de Opaallaan in Hoofddorp.

De politie kreeg een melding van een sterke henneplucht in de woning. Ook sloegen regelmatig de stoppen in de meterkast door. Bij onderzoek in het pand vonden agenten een hennepkwekerij met in totaal 176 planten.

Lees ook: Hennepkwekerij met honderden planten gevonden in Heerhugowaard

De politie heeft de hennep en bijbehorende apparatuur in beslag genomen. Er bleek geen sprake te zijn van diefstal van stroom. In de woning waren geen mensen aanwezig. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de eigenaar van de hennepkwekerij.