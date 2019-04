Teller veiling Ajax-shirt voor goede doel al op 2.500 euro: "Nu al hartstikke blij"

HOORN - Zeker na het behalen van de halve finale in de Champions League, wordt er flink op het Ajax-shirt van Frenkie de Jong geboden. Marco en Laura Wohlken van brasserie de Tuynkamer in Hoorn houden de veiling voor stichting Hartekind, omdat hun dochter Inez (5) geboren is met een ernstige hartafwijking. Het hoogste bod staat nu op 2.500 euro.

Laura en Marco zijn drie jaar geleden begonnen met het organiseren van een inzamelingsactie voor Stichting Hartekind. Ze begonnen met de verkoop van appeltaarten, waarbij de opbrengst naar de stichting ging. Ook hebben ze één keer per maand een speciaal 'hartenmenu' waarbij de opbrengst naar het goede doel gaat. "Elk jaar wil ik het groter maken", vertelt Marco. Vorig jaar haalden ze ruim 8.000 euro op, dit jaar streeft het gezin ernaar minstens 10.000 euro op te halen.

Handtekeningen

Met het bod van 2.500 euro op het shirt van Frenkie de Jong zijn ze dus al op de goede weg. "Ik heb al tientallen jaren een goede vriend die bij Ajax werkzaam is en ik ging nadenken over wat nou een goed veilingitem zou zijn", legt Marco uit. Eigenlijk wilden ze hem niet benaderen voor verzoekjes, maar binnen de kortste keren lag het shirt van Frenkie de Jong klaar met daarop álle handtekeningen van de Ajax-selectie. Alles voor het goede doel.

Dochter Inez (5) heeft onlangs nog een operatie in Leiden moeten ondergaan, vanwege haar hartafwijking. "Je bent altijd toch wel onzeker met sporten hoe haar uithoudingsvermogen is. Het geeft toch onzekerheid of er weer meer operaties moeten komen", vertelt moeder Laura Wohlken aan NH Nieuws. Juist daarom is deze veiling zo belangrijk voor het gezien Wohlken.

Het shirt belooft in ieder geval een klapstuk te worden van de veiling. "Het zou nog wel eens een memorabel shirt kunnen worden. En dat allemaal voor het goede doel", sluit Marco af. De veiling loopt nog tot en met 24 april en bieden kan via de Facebookpagina.