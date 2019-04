VIDEO: Op zoek naar babybosuiltjes in duinen van Castricum

CASTRICUM - De lente is in volle gang en dat betekent dat alle dieren in de natuur weer tot leven komen. In de youtubeserie 'Waar is dat beestje? Hier is dat beestje!' gaan twee vloggers in de duinen van PWN in Castricum op zoek naar beestjes die zich aan het voortplanten zijn.

Een van de dieren die wordt besproken in de vlog is de bosuil. Het dier is moeilijk te vinden, omdat het zich schuilhoudt in boomholtes. Dit doen ze om zo moeilijker te vangen zijn voor roofdieren.

Wil je weten of het ze lukt om de schattige uiltjes te vinden? Kijk dan snel naar de vlog hieronder.