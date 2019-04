A1 bij Laren gedeeltelijk dicht na ongeluk met vrachtwagen

HILVERSUM - Door een ongeluk met een vrachtwagen op de A1 ter hoogte Hilversum-Noord heeft het verkeer daar een zware ochtendspits beleefd. Al een groot deel van de ochtend staan automobilisten daar in de file.

Een politiewoordvoerder laat weten dat een vrachtwagen en een personenauto zijn gebotst. Dat gebeurde rond 8.30 uur toen de twee voertuigen van rijstrook wisselden, waarna de auto voor de truck omsloeg en de vangrail raakte.

Er is niemand gewond geraakt, maar de bestuurder van de auto is voor controle meegenomen naar het ziekenhuis.

Volgens Rijkswaterstaat is de politie nog altijd met het onderzoek naar de toedracht bezig. Daarvoor zijn tussen restaurant De Witte Bergen en Hilversum-Noord twee rijstroken afgesloten. Er staat nog drie kilometer file: wie erin staat, komt nauwelijks vooruit.

Nog een ongeluk

Ook oostelijker op de A1 - ter hoogte van Hoevelaken - is een ongeval gebeurd, en ook daar doet de politie onderzoek. Vanwege dat onderzoek is er omleiding ingesteld: verkeer richting Amsterdam rijdt via Utrecht (A28, A27 en A2) naar Den Haag. Hoe lang het onderzoek nog duurt is niet bekend.