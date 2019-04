Medewerker van Sjaakie's Café in Volendam bedreigd bij overval

VOLENDAM - Opnieuw was er een overval in het centrum van Volendam. Dit keer werd er een medewerker van Sjaakie's Café aan de Merzijde bedreigd met een wapen. Naar de verdachte wordt nog steeds gezocht.

Rond 1.00 uur drong de overvaller het café binnen en bedreigde een medewerker met een wapen, die op dat moment de zaak aan het afsluiten was. Vervolgens is de dader er met een onbekende buit vandoor gegaan. Deze persoon wordt nog steeds gezocht door de politie. Of de medewerker gewond is geraakt, is niet bekend.

Eerder deze week werd in de nacht van woensdag op donderdag een 65-jarige vrouw overvallen. Deze poging mislukte omdat de bewoonster keihard begon te schreeuwen. Of er een verband is tussen de twee overvallen, kan de politie niet zeggen.

De politie is op zoek naar getuigen van de overval.