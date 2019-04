Dakpannen vallen van 72 meter hoge Wijkertorenspits: “Zorgelijke situatie”

BEVERWIJK - Een partij dakpannen is van de Wijkertoren in Beverwijk gevallen. Gemeentefracties SamenBeverwijk en Gemeentebelangen maken zich grote zorgen over de veiligheid van omwonenden en willen vandaag nog veiligheidsmaatregelen rond de 72 meter hoge toren.

Verspreid rond het Rijksmonument liggen verschillende gebroken stukken van de spits. Raadslid Alex van Luijn (SamenBeverwijk), maakte vanochtend direct melding bij de gemeente Beverwijk om een deel rond het kerkgebouw af te zetten.

"Dit is zorgelijk, want die dakpannen kop je echt niet terug", vertelt hij aan NH Nieuws. "Het is nu nog mooi weer maar met een windvlaag vliegen ze alle kanten op. En dan is de ramp niet te overzien." Co Backer van Gemeentebelangen deelt zijn zorgen: "Goede Vrijdag of niet: vandaag moet het worden afgezet. Je moet er niet aan denken dat een klein kind of iemand anders zo'n dakpan op z'n hoofd krijgt."

Alex van Luijn toont de gebroken dakpannen die naar beneden zijn gekomen, op een plek waar veel wandelaars voorbijkomen.

Het is nog onduidelijk hoe en wanneer exact de leienpannen zijn losgekomen van de spits. De hulpdiensten zijn op dit moment aanwezig om te inspecteren. Ze gaan in overleg met de gemeente kijken wat de beste oplossing is.