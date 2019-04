Voor wapenhandel opgepakte tbs'er blijkt dader steekpartij Nieuw-Vennep

ALKMAAR - De verdachte die vorige week op verdenking van wapenhandel werd aangehouden op de Forensisch Psychiatrische Afdeling van de GGZ-kliniek in Heiloo zat daar voor een steekpartij in Nieuw-Vennep. De destijds 22-jarige man uit Ermelo stak In de nieuwjaarsnacht van 2018 bij een feesttent in Nieuw-Vennep drie mensen neer.

Dat bevestigt zijn advocaat tegenover De Telegraaf. Op basis van 'goed ingevoerde bronnen' meldt de krant vandaag dat de man 'probleemloos vanuit de kliniek een vuurwapenhandel kon aansturen'. Daarvoor zou hij drie telefoons en een laptop hebben gebruikt, die hij volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid in bezit mocht hebben.

Toen hij op 5 januari 2018 werd aangehouden voor de steekpartij in Nieuw-Vennep, zat hij nog in zijn proeftijd vanwege een eerdere veroordeling. Zijn advocaat bevestigt tegenover de krant dat hij eerder was veroordeeld voor wapenbezit. Voor de steekpartij werd hij veroordeeld tot tien maanden cel en voorwaardelijke tbs.

Omgebouwde alarmpistolen

De man kwam opnieuw in beeld tijdens een onderzoek van de Amsterdamse politie naar grootschalige handel in omgebouwde alarmpistolen. Die zouden zijn gebruikt bij overvallen en geweldsmisdrijven, waarbij een agent het doelwit zou zijn geweest.

Behalve de verdachte in de kliniek pakte de politie ook drie andere mannen op. Van hen komen er twee uit Amsterdam, waar in een garagebox 26 vuurwapens en 2.000 patronen werden aangetroffen.

De vierde verdachte werd op 5 april in Heemstede aangehouden. Toen een arrestatieteam hem in de boeien sloeg, had hij zeven vuurwapens bij zich.

De kliniek in Heiloo wil in afwachting van het politie-onderzoek geen commentaar geven op de verdenking en aanhouding.