Onderwijsplan voor Koepel kan doorgezet worden

HAARLEM - Het Haarlemse burgerinitiatief om van de gevangeniskoepel een onderwijskoepel te maken kan verder ontwikkeld worden. De gemeenteraad heeft gisteravond haar terugkooprecht opgegeven, waardoor er voor de plannenmakers meer ruimte is om investeerders te vinden.

Wel moet er voor 1 december 21 miljoen euro gevonden worden om dit te bereiken, zo vindt het twijfelende PvdA. De partij stemde in eerste instantie nog tegen het plan, met uitzondering van één raadslid. En juist deze ene stem gaf ruim twee jaar geleden de doorslag voor het plan.

Hiermee werd voorkomen dat het Rijk het monumentale gebouw in de openbare verkoop zou zetten en de gemeente daardoor geen tot weinig zeggenschap meer zou hebben over het pand. Het oorspronkelijke plan van een University College lukt nog niet, er komt nu een hogeschool van de particuliere Duitse onderwijsinstelling SRH Gruppe.

Het oorspronkelijk plan: een universitair en voor iedereen toegankelijk onderwijs, is volgens de SP nu ver te zoeken. "Het collegegeld wordt acht keer zo duur als normaal en is dus alleen voor rijkeluiskinderen", stelt SP-raadslid Frits Garretsen. "De studentenwoningen waar we hier in Haarlem zo om zitten te springen gaan naar Chinezen en Amerikanen."

Ook coalitiepartner CDA is geen voorstander. Zij pleitte gisteravond juist voor het direct terugkopen van de Koepel om het vervolgens via een tender in de markt te zetten. Vooral de oneerlijke concurrentie voor hogeschool InHolland zit fractievoorzitter Jurrit Visser dwars. Ook omdat er een deel van de Koepel verhuurt zal worden aan een MKB-hub, waar startende ondernemers terecht kunnen. De studenten van de SRH Gruppe kunnen daar maximaal van profiteren. Onderwijswethouder Jur Botter gaat na de meivakantie in gesprek met de partijen om te kijken hoe er een goede samenwerking kan komen.

De meerderheid van de gemeenteraad, inclusief een verdeelde PvdA, denkt wel dat een onderwijskoepel met horecagelegenheden goed kan zijn voor de buurt en de stad. "Dit liever dan weer een andere procedure dat nog langer duurt", is de uiteindelijke conclusie van de PvdA-fractievoorzitter Ineke Verhoeff.