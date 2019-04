Coalitie met GroenLinks, VVD, PvdA en D66 weer een stap dichterbij

NOORD-HOLLAND - Het lijkt er steeds meer op dat er in de Provincie een coalitie komt met GroenLinks, VVD, PvdA en D66. Tijdens een speciale Provinciale Statenvergadering werd door de partijen unaniem Laura Bromet als formateur aangewezen om deze optie uit te onderhandelen met de partijen.

GroenLinks-fractievoorzitter Zita Pels liet duidelijk weten dat ze niet wil aanschuiven bij de huidige coalitie (CDA, VVD, PvdA en D66). "We willen een coalitie met lef om de uitdagingen van de komende jaren aan te gaan. We hebben vertrouwen opgebouwd dat we dit met de VVD kunnen."

Vanuit het CDA en de SP kreeg Pels de vragen hoe ze de grote verschillen met de VVD denkt te overbruggen. Zo gaf Pels eerder aan dat het een breekpunt zou zijn als partijen niet willen meewerken aan extra windmolens op land. Iets waar de VVD fel op tegen is. "GroenLinks is klaar om hard te onderhandelen en ons verkiezingsprogramma waar te maken", sprak ze strijdlustig.

Broddelwerk

Ook de VVD liet weten constructief de formatie in te gaan. "We zijn nog steeds van mening dat de winnaars Forum voor Democratie en GroenLinks het voortouw zouden moeten nemen. Maar de eerste informateur Hans Smits (namens Forum voor Democratie) heeft broddelwerk afgeleverd. Normaal neem je als partij ook je verantwoordelijkheid, en daar loopt de VVD niet voor weg. Wij hebben geen breekpunten", aldus fractievoorzitter Cees Loggen.

Het CDA was minder enthousiast over de voorgenomen coalitieonderhandelingen. Ook omdat de partij daar zelf onderdeel van had uitgemaakt. "De balans is zoek. Dit doet niet recht aan de uitslag. Dit linkse college baart ons zorgen, zeker omdat de Statenleden van GroenLinks bijna allemaal Amsterdammers zijn. Gaat GroenLinks Amsterdam nu beleid maken voor de kop van Noord-Holland?", vroeg CDA-fractievoorzitter Dennis Heijnen hardop af. Het kwam hem op kritiek van onder meer Ilse Zaal (D66) te staan. "U komt zelf ook uit Amsterdam."

Uiteindelijk stemden alle partijen unaniem in met het voorstel om Laura Bromet aan te stellen als formateur om de voorkeurscoalitie van GroenLinks, VVD, D66 en de PvdA uit te onderhandelen. "We gaan zorgen voor een heldere communicatie over de formatie. We betrekken alle politieke partijen, maar ook verschillende maatschappelijke partijen. We willen akkoord op hoofdlijnen met ruimte voor verandering en debat. Bovendien willen we ook de inwoners meer betrekken", zei GroenLinks-fractievoorzitter Zita Pels.

Volgende week start het eerste gesprek over het te volgen proces.