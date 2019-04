Koopkrachtstijging lang niet voor alle Amsterdammers voelbaar

AMSTERDAM - De economie zit in de lift. Ondanks een hogere energierekening, een hogere zorgpremie en een verhoging van de btw, gaan we er met zijn allen volgens het Nibud tóch op vooruit. Maar lang niet alle Amsterdammers hebben het gevoel dat zij erop vooruit gaan, en dat gevoel blijkt te kloppen.

"De meeste koopkracht wordt beïnvloed door of mensen gaan werken of niet werken. Of dat ze gaan studeren, of ze gaan trouwen of samenwonen, of scheiden of promotie maken. Dat is de grootste invloed. Als je dat allemaal weglaat, dan zal je zien dat ook in Amsterdam de koopkracht voor tienduizenden huishoudens daalt", legt chef financiële sector Robin Fransman van De Argumentenfabriek uit.

Koopkracht

Het kabinet maakte op Prinsjesdag bekend dat de koopkracht van vrijwel alle Nederlanders met anderhalf procent zou stijgen. Toch betekent zo'n stijging niet bijzonder veel: "Als je als middeninkomen 400 euro in de maand overhoudt, en je gaat er 0,8 procent op vooruit, dan krijg je er dus 6 euro bij. Dat ga je gewoon niet merken."

Consumentenvertrouwen

Uit recente cijfers blijkt dat ondanks de stijging van de koopkracht het consumentenvertrouwen al tijden afneemt. Zowel landelijk, als ook in de provincie Noord-Holland. "Consumentenvertrouwen is een heel complex samenspel van factoren", aldus Fransman. "Als je net een huis hebt gekocht en je spaarsaldo is gehalveerd door je verhuizing, dan ben je negatiever over je eigen financiën. Dan ben je niet geneigd tot grote nieuwe aankopen."

Zelf iets doen

Om Amsterdammers erop vooruit te laten gaan, zou de gemeente volgens Fransman veel meer moeten bouwen, zodat de huizenprijzen dalen. Ook zouden de lonen nu eens écht goed moeten stijgen, en zouden belastingen naar beneden moeten worden gehaald. Ook raadt hij iedereen aan om lid te worden van een vakbond. "Het feit dat die lonen niet stijgen is omdat mensen passief zijn. Sluit je aan!"