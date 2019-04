Meisje (9) vermist in omgeving Velsen-Noord, update: Ze is weer terecht

VELSEN-NOORD - UPDATE: Ze is weer terecht. Een meisje van 9 isinds 18.00 uur vermist in de omgeving van Velsen-Noord. Ze is het laatst gezien bij de Doelmanstraat.

Het meisje heet Jaymee en ze heeft blond haar tot op haar schouders. Ze is ongeveer 1,47 meter lang en droeg op het moment dat ze verdween een panterjurkje, blote armen en slippers.

Ook via Burgernet is een actie gestart om het meisje te vinden. Wie tips heeft of het meisje gezien heeft, kan bellen naar 112.