Warmenhuizen leeft mee met Piet de SRV-man: "Hij deed verschrikkelijk veel"

WARMENHUIZEN - De schrik zit er nog goed in bij de inwoners van Warmenhuizen. Zij werden vanochtend opgeschrikt door een felle brand in een SRV-wagen. "Hele hoge vlammen en enorme hoge rookwolken. Het was wel even heftig."

"Het waren eerst een paar enorme knallen en toen roken we binnen de rook", beschrijft een buurtbewoonster. "Dus we stoven naar buiten. En ik dacht eerst dat het huisjes waren."

Een andere omstander zag al snel dat het om Piet's SRV-wagen ging. "Ik kwam aanrijden, het was een enorme rookwolk en ik denk bij m'n eigen: wat zal er aan de hand zijn? Toen stond Piet z'n kar in de brand."

'Hard werkende jongen'

Piet rijdt al jaren met die 'kar' door Warmenhuizen om boodschappen af te leveren. Hij is in de wijde omtrek bekend. "Zeker kennen we hem. Al vijftig jaar." Maar Piet doet meer dan alleen op de SRV-wagen rijden. "Het was een hard werkende jongen. Ik vind het zonde voor hem, het begroot me enorm voor hem. Hij deed natuurlijk verschrikkelijk veel, door het hele dorp heen. Hij kwam bij bejaardenhuizen, daar hielp hij mensen."

Ook buiten het dorp is Piet bekend. "Piet doet een heleboel. Ook buiten het dorp, in de buitengebieden", zegt een andere vrouw die de SRV-man goed kent. "Hij houdt ook een beetje de mensen bij. Hij weet ook alles. Als er wat is in het dorp, dan zeg je: Piet, weet jij van wie dat huis verkocht is? En Piet weet het, hij weet alles."

Maar de SRV-man laat het er niet bij zitten, denken ze in het dorp. "Warmenhuizeners zijn vrij nuchter. Wij zeiden al tegen elkaar: nou, hij scharrelt wel weer een andere wagen op. En misschien komt hij zaterdag wel weer met een andere wagen hier."