Stichting IJmondig eist een einde aan Tata-overlast in brief aan provincie

IJMOND - Stichting IJmondig eist van de gedeputeerde staten dat er op korte termijn concrete maatregelen komen om de overlast en overtredingen van Tata Steel te beëindigen. Dat schrijven ze in een brief aan de provincie die inmiddels door ruim honderd Wijk aan Zeeërs is ondertekend.

De brief is opgesteld door mensenrechtenadvocatenbureau Prakken d’Oliviera en bevat zeventien punten die volgens de stichting binnen twee weken moeten worden behandeld. Er worden nog steeds handtekeningen voor onder de brief verzameld, door lijsten in het dorp en online rond te sturen.

De Stichting IJmondig, die de brief verstuurd, is in het leven geroepen door een groep dorpsbewoners. Eerder kwam de Stichting in het nieuws nadat ze in een paginagrote advertentie in de Volkskrant premier Mark Rutte opriepen om inwoners van de IJmond bij te staan in hun strijd tegen de uitstoot van Tata Steel en Harsco. "De lokale en regionale overheid is niet in staat om ons te beschermen tegen Tata Steel/Harsco, de twee grootste CO2-uitstoters in ons land."

Een paar van de belangrijkste punten uit de brief:

1. Er is bij Tata sprake van frequente, niet-vergunde, dakemissies bij oxystaalfabriek 2. Over deze emissies zijn vele klachten en meldingen ingediend. Deze emissies dienen op de kortst mogelijke termijn te stoppen.

4. Defecte wanden bij kooksgasfabriek 1 en 2 hebben op 20 maart 2019 tot een explosie geleid, waardoor vier werknemers bij Tata verbrandingen opliepen. Er dient naar aanleiding van een inspectie te worden bepaald welk onderhoud nodig is om dergelijke explosies te voorkomen dan wel of de wanden dienen te worden vervangen.

5. Uit recente berichten in de media blijkt dat volgens een voormalig milieu-inspecteur, tevens oud-medewerker van Tata, de CO2-uitstoot een veel grotere omvang heeft dan de door Tata gerapporteerde hoeveelheid van 12,6 miljoen ton per jaar. Over de hoeveelheid CO2-emissie bij Tata dient door de provincie op zo kort mogelijk termijn duidelijkheid te worden gegeven.

13. Meerdere afvalbergen zijn in het verleden door Tata achtergelaten in het gebied rond de inrichting, mogelijk gaat het onder andere om een berg oxyslikkalk en om een afvalberg met radioactief materiaal. Stichting IJmondig en de omwonenden willen precies weten hoeveel bergen er zijn en wat de inhoud daarvan is. Zo nodig dient daarnaar met spoed onderzoek te worden uitgevoerd.

17. Via de media en van de provincie werd vernomen dat Tata en/of Harsco 100 miljoen euro gaan investeren bij Harsco voor de aanpak van de milieubelastende explosies en emissies. Er dient inzicht gegeven te worden in die plannen, zowel in het budget als in de specifieke voorzieningen die daarmee gerealiseerd zullen worden.

Download hier de volledige brief.