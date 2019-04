Nederland naar EU-hof om verbod op pulsvissen aan te vechten

NOORD-HOLLAND - Nederland vecht het naderende verbod op pulsvissen waarschijnlijk aan bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Zo'n besluit mag volgens landbouw- en visserijminister Carola Schouten alleen worden genomen op basis van de best beschikbare wetenschappelijk adviezen. Daarvan is hier geen sprake omdat het onderzoek naar pulsvissen nog loopt, meent de bewindsvrouw.

De voorgenomen gang naar het EU-hof zal de getroffen vissers niet direct soelaas bieden. Zo'n beroepsprocedure kan jaren duren. Het gaat Schouten om "een principiële uitspraak".

Verbod

Het Europees Parlement stemde onlangs in met een volledig verbod op pulsvissen, een betrekkelijk nieuwe technologie waarbij platvis wordt gevangen met behulp van stroomstootjes. De maatregel gaat naar verwachting in op 1 juni, nadat ook de Europese Raad akkoord is gegaan.

Tientallen Nederlandse vissers die in pulstechniek hebben geïnvesteerd, worden de dupe van het verbod. Er komt een overgangsperiode tot medio 2021, maar die geldt slechts voor 22 van de 79 viskotters die met pulstuig zijn uitgerust. Van de overige vissers moet het merendeel direct op 1 juni stoppen, twintig boten krijgen nog tot eind dit jaar respijt.

Beperkte vergunningen

Nederland mag nog wel op beperkte schaal vergunningen blijven verlenen voor pulsvisserij in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Maar de regels daarvoor worden zeer streng, waarschuwt Schouten. Het zal daardoor "slechts zeer beperkt mogelijk zijn" om daar vissersschepen voor in te zetten.

Een lopend onderzoek naar de voordelen van pulsvissen, zoals minder bodemverstoring en een lager brandstofverbruik, wordt eind dit jaar afgerond. Als dat gunstig uitpakt, hoopt Schouten in Brussel alsnog te kunnen aansturen op blijvende legalisering van de pulsvisserij. Maar ze erkent dat zij, zelfs bij een goede uitkomst, zo'n herziening van de regels niet kan afdwingen.