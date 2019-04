Paasdrukte veroorzaakt forse files op de snelwegen

NOORD-HOLLAND - De paasdrukte op de weg is goed voor meer dan 400 kilometer file op de Nederlandse wegen. Voor Noord-Holland staat de teller op zo'n 120 kilometer.

Zowel Duitse als Nederlandse vakantiegangers zorgen voor extra drukke wegen. De verwachting is dat er pas na 19.30 uur weer kan worden doorgereden.

Ongeluk

Op de A4 vlakbij het dorp Sloten is bovendien een ongeval gebeurd. Aanwezige hulpdiensten wordt het werk moeilijk gemaakt door meerdere kruisnegeerders. De weg is inmiddels weer vrij, maar de vertraging is nog ongeveer een uur.

Op de A7 tussen Zaandam en Purmerend staat ook een forse file van zo'n negen kilometer. Het verkeer loopt daar een vertraging van zo'n twintig minuten op.