Beiaardier Wim brengt muzikaal eerbetoon aan Notre Dame: "Brand was vreselijk om te zien"

IJMUIDEN - Wim Ruitenbeek is beiaardier en speelt elke donderdag op het carillon in de toren van het stadhuis in IJmuiden. De brand afgelopen maandag in de Notre Dame in Parijs vond hij "vreselijk om te zien". Daarom besluit hij vandaag een eerbetoon te spelen vanuit 'zijn' IJmuidense toren.

Als beiaardier is Wim erg geraakt door de brand. "Je weet ook dat er in de Notre Dame zo'n prachtig orgel staat." De muziek die hij speelt laat zich makkelijk raden: het zijn nummers uit de Disneyfilm 'De Klokkenluider van de Notre Dame'.

Wim vertelt dat de grootste luidklok in de Notre Dame is gegoten door dezelfde Nederlandse klokkengieter die in de toren van het stadhuis in IJmuiden ook de klokken gegoten heeft: Eijsbouts in Asten. "Dus daar zit ook nog een verbinding tussen!"

Jongeren die het klokkenspel buiten op het plein aanhoren, kunnen de actie van de beiaardier wel waarderen. "Dat vind ik wel mooi, heel respectvol ja. Want het is heel erg wat er is gebeurd!"