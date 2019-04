Directeur forensisch psychiatrische kliniek Heiloo: "Risico's elke dag opnieuw inschatten"

HEILOO - Sinds de aanhouding van Michael P., de moordenaar van Anne Faber, wordt op de Forensisch Psychiatrische Afdeling in Heiloo dubbel gecontroleerd of alle protocollen worden nageleefd. "Onze forensische scherpte is nog harder nodig", zegt directeur forensische zorg Marith Volp in een telefonisch interview met NH Nieuws.

De publicatie van het rapport waarin de OVV de missers rond P.'s behandeling aan de kaak stelt, vormde echter geen aanleiding om op stel en sprong extra maatregelen in de kliniek door te voeren.

"Toen P. in het nieuws kwam, deed dat ook iets met ons werk hier", verwoordt ze de twijfels over de eigen werkwijze. "Als vanzelfsprekend hebben we toen naar onze eigen processen gekeken en zijn we met behandelaars gaan kijken hoe we kunnen voorkomen dat dingen hier misgaan."

Dat er net als in Den Dolder bij de kliniek in Heiloo dingen misgaan, valt niet te ontkennen. In 2015 ontsnapte een tbs'er uit de kliniek en beroofde en verkrachtte een bejaarde vrouw, die weken later aan de gevolgen van die gebeurtenissen overleed. Zo nu en dan vinden er geweldsincidenten plaats en vorige week werd een cliënt op de Forensisch Psychiatrische Afdeling aangehouden voor het coördineren van een wapenhandel.

De Telegraaf meldt vandaag dat het om een 24-jarige man uit Ermelo gaat, die eerder werd veroordeeld voor wapenhandel en een steekpartij in Nieuw-Vennep. Nu wordt hij verdacht van de handel in omgebouwde alarmpistolen. Hij had de beschikking over drie telefoons en een laptop, al was dat volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid toegestaan. De kliniek kan echter niet inhoudelijk op de zaak ingaan, en verwijst voor de woordvoering door naar de politie.

Sinds de Onderzoeksraad voor Veiligheid het onderzoek naar de misstanden in de kliniek in Den Dolder startte, wordt er door meerdere partijen uit de sector overlegd hoe dit soort extreme excessen kunnen worden voorkomen. "We hebben in die landelijke overleggen afgesproken dat we voor 1 oktober bekendmaken wat onze stappen zijn", aldus Volp.

Aanbevelingen overnemen

In de kliniek zijn naar aanleiding van het rapport geen 'generalistische maatregelen' genomen, vertelt Volp. "Maar sectorbreed nemen we de aanbevelingen over: welke afspraken we met elkaar maken, hoe we het verlofbeleid inrichten, hoe we met incidenten omgaan, en hoe we informatie overdragen. We willen het proces continu verbeteren."

Hoewel de psychiatrische afdeling in Heiloo sterk lijkt op die in Den Dolder, kun je de cliënten niet over een kam scheren, benadrukt de directeur. "We moeten continu risico's in kaart brengen. Wie heb ik voor me? Welke risico's zien we en welke risico's kunnen we niet toelaten?"

Niet blindvaren

En wie gisteren nog geen risico vormde, kan dat vandaag wel zijn. "We moeten elke dag opnieuw inschatten of het nog klopt. We kunnen niet blindvaren op de gegevens uit de gevangenis. We zijn dagelijks in gesprek over iedere cliënt."