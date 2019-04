Herinneringsgraffiti razzia Beverwijk nu al overgespoten

BEVERWIJK - De gedoogmuur met een graffitikunstwerk ter herdenking aan de razzia in Beverwijk, deze week exact 75 jaar geleden, is nu al overgespoten met andere graffiti.

Op foto's is te zien dat het kunstwerk is overspoten met een wittige verf. Een echt nieuw kunstwerk is er niet van gemaakt, het lijkt erop dat het herinneringskunstwerk bewust is verpest.

Het herinneringskunstwerk staat op een zogenaamde gedoogmuur. Dat betekent dat iedereen er graffiti op mag spuiten, over andermans kunstwerk heen. Maar dat dit herdenkingsstuk zo snel is overgespoten zal een doorn in het oog zijn voor Beverwijkers.