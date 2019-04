Huis van Hilde toont topvondsten Westfrisiaweg: "Echt bijzondere dingen gevonden"

CASTRICUM - Het neusje van de zalm van de tienduizenden botten, scherven, huizen en grafheuvels die zijn opgegraven bij de Westfrisiaweg zijn vanaf vrijdag met eigen ogen te zien in Castricum. Archeologiecentrum Huis van Hilde is vooral trots op de bronsschat. De sieraden zijn het absolute topstuk.

Voorafgaand aan de aanleg van de nieuwe provincialeweg tussen Alkmaar en Enkhuizen is er uitvoerig archeologisch onderzoek verricht. Er werden tienduizenden botten, skeletten en scherven gevonden. Veel van die vondsten stammen uit de bronstijd.

Nu alles uitvoerig is onderzocht, schoongemaakt en geconserveerd kan het eindelijk aan het publiek getoond worden. Middelpunt van de tentoonstelling in Huis van Hilde is de bronsschat. De drieduizend jaar oude sieraden werden in 2015 bij Medemblik gevonden, en werden in dat jaar nog tot 'vondst van het jaar' gekroond.

De tentoonstelling 'Liefs van Julia' is vanmiddag officieel geopend. Nog tot half september kunnen de vondsten van de grootste opgraving ooit in Noord-Holland, worden bewonderd.