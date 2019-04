Eigenaresse sportcafé De Opgang baalt van sluiting: "Het is voor mij heel zuur"

ZWAAG - Jose de Maat, mede-eigenaresse van het sportcafé bij sporthal De Opgang in Zwaag, snapt niets van de beslissing van de burgemeester om de zaak twee maanden te sluiten. "Het is gewoon heel zuur. Niet alleen voor mij, maar ook voor de sporters."

De burgemeester besloot in samenspraak met de politie op 5 april om het sportcafé te sluiten na een incident op 9 maart. Er was een vechtpartij waarbij een man op 100 meter afstand met een nep-pistool zou hebben gezwaaid en geschoten.

Grote onrust

"Er zat bijna 4 weken tussen het incident en het sluiten van het café. Dat is toch vreemd", vertelt Jose. Ze kreeg van de politie te horen dat de kans op herhaling groot zou zijn en dat de sluiting ook te maken heeft met het terugkeren van de rust in de wijk. Maar zelf heeft ze geen signalen binnen gekregen dat er grote onrust zou zijn.

"Sportclubs hebben hun wedstrijden nu verplaatst naar andere sporthallen, omdat ze hier niets te drinken of eten kunnen halen. Het café gaat eind mei weer open, dan is precies het sportseizoen van de binnensporten afgelopen."

Deze week werden er kogelgaten ontdekt op een van de deuren van een achteringang van de hal. De politie heeft de zaak in onderzoek. Zelf weet Jose niet of de situatie onveilig is rondom de sporthal. "Ik open en sluit de sporthal nog steeds, maar weet eigenlijk niet of ik nou achterom moet kijken 's avonds laat. Ik weet gewoon niet wat er nou precies speelt. De politie kan mij verder niets vertellen."

De sluiting van het café is voor Jose een financieel drama. "Ik moet gewoon de huur door betalen, maar er komt geen geld binnen."