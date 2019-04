Broers blikken terug op afbranden familiebedrijf Oudkarspel: "Je vraagt je af hoe hier mee om te gaan"

OUDKARSPEL - Leon en Patrick van Stralen moesten in februari toezien hoe een brand een deel van hun familiebedrijf in Oudkarspel verwoestte. “Het is een triest ogenblik. Je vraagt je af hoe hier mee om te gaan. Je blijft samen een bedrijf houden, maar dit toch één van je ankers”, vertelt Leon in NH Buurten.

De broers zijn eigenaar van zonnebloemen- en leliekwekerij Daily Sunshine met een vestiging in Oudkarspel en Heerhugowaard. Op de afgebrande locatie verwerkten ze zonnebloemen en stonden koel- en opslagloodsen met onder meer inventaris, landbouwvoertuigen en machines. De oorzaak van de brand is onbekend.

De broers voelen zich gesteund door hun omgeving. "We zijn veel geholpen door de buurt en door vrienden. Iedereen komt naar je toe met de vraag of ze wat voor je kunnen betekenen", zegt Patrick.

Niet de eerste brand

Het is voor Leon en Patrick niet de eerste keer dat ze een grote brand meemaken. "We hebben als kind met onze ouders een boerderijbrand meegemaakt. Ik was toen veertien en Leon vier jaar oud", vertelt Patrick. Hij gelooft dat die ervaring ze nu helpt. "Daardoor ga je er anders mee om. We waren toen alles kwijt. Ook persoonlijke dingen."

Herbouwen

Ondanks de verwoestende brand gaan Leon en Patrick niet bij de pakken neerzitten. Ze zijn in gesprek over de herbouw. De broers hebben een vervangende plek gevonden waar ze aan de slag kunnen met hun zonnebloemen. "Ik geloof dat er altijd oplossingen zijn, dus ik zie de toekomst zonnig tegemoet", aldus Patrick.

