Raadslid Huizen al weken geïntimideerd: fietszadel, appel en paaseitjes tegen de ruiten

HUIZEN - De woning van het Huizer gemeenteraadslid Edwin Koning is woensdagavond, naar eigen zeggen 'voor de zoveelste keer', bekogeld. Onbekenden hebben een fietszadel naar zijn huis gegooid. Eerder werden al een appel, een wortel en paaseitjes gegooid. Hij is boos en ten einde raad: "Als het politiek gerelateerd is, stop ik per direct."

Koning uit zijn frustratie op Twitter. "Niets is het waard, echt niets, als er bedreigingen of iets dergelijks aan het adres van mij of mijn gezin komen. Laf? Mag iedereen vinden. Maar niemand zit in deze situatie."

(Artikel gaat verder onder de tweet)



Spuugzat

Het gemeenteraadslid zegt tegen NH Nieuws al drie weken te worden bedreigd: "Ik ben het spuugzat." Uit welke hoek de treiterijen komen, weet Koning niet. Hij denkt dat het mogelijk te maken heeft met een door hem ingediende motie. In die motie van 21 maart nam Leefbaar Huizen samen met de SGP en ChristenUnie stelling tegen de organisatie die Israëlische producten wil boycotten (B.D.S.). Maar hij benadrukt dat het niet zeker is.

Het zit hem erg hoog. "Het heeft behoorlijk wat impact, ook op mijn gezin." Dat wordt ook wel duidelijk uit de berichten: "Het is niet te hopen dat ik er ooit een te pakken krijg. Kom je aan mij, mijn familie, mijn vrienden of mijn bezittingen, dan ben je van mij."

Beveiligingscamera

Koning heeft gisteren gesproken met burgemeester Sicko Heldoorn. "Er worden maatregelen getroffen", zegt hij. Wat die inhouden, wil hij omwille van de veiligheid niet zeggen. "We wachten het af."

Eerder zei hij op Twitter van de politie het advies te hebben gekregen om bij een volgende keer gelijk het alarmnummer te bellen en om uit voorzorg alvast een beveiligingscamera op te hangen.



De gemeente Huizen bevestigt aan NH Nieuws dat de burgemeester gesproken heeft met Koning, maar wil verder niet nader ingaan op de kwestie. "De burgemeester heeft kort gesproken met raadslid Edwin Koning. De zaak is verder in handen van de politie."