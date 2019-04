KNVB schuift speelronde 33 op naar 15 mei

AMSTERDAM - De KNVB komt het drukke speelschema van Ajax tegemoet door de hele voorlaatste speelronde 33 te verschuiven van zondag 28 april naar woensdag 15 mei.

Dat is na de laatste speelronde 34 op zondag 12 mei. Ook de play-offs voor promotie/degradatie en voor het Europese ticket zullen hierdoor verschuiven.

Door de verschuiving krijgt Ajax wat lucht. De Amsterdamse club heeft de halve finales van de Champions League bereikt en daar had de voetbalbond bij het plannen van de competitie geen rekening mee gehouden.

De KNVB heeft het besluit met alle clubs besproken, maar zij moeten dit uiteraard nog overleggen met de gemeenten en politie. "We hebben vooraf alle belangen meegewogen dus denken dat het zo haalbaar is'', aldus de bond in een persbericht.