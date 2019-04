Op heterdaad betrapt: inbreker gepakt met tas en jas vol gestolen spullen

HAARLEM - Een 35-jarige thuisloze man is vanmorgen voor het ochtendgloren op heterdaad betrapt tijdens een inbraak bij een restaurant in Haarlem. De inbraak vond rond 02.30 uur plaats op de Fonteinlaan.

De politie kreeg een melding van een beveiliger, nadat het inbraakalarm in meerdere zones afging. Op het moment dat agenten een rondje liepen met de beveiliger, zagen zij een man wegrennen in de richting van een fietspad. De man had een tas in zijn hand die hij tijdens zijn vlucht liet vallen.

Wachten om te onsnappen

Binnen enkele minuten werd het gebied afgeblokt en werden politiehonden ingezet. Ook de politiehelikopter hielp mee met zoeken naar de inbreker. Op de Dreef zag een agent een man aan de rand van de bosjes staan die vermoedelijk wachtte op het moment dat hij kon ontsnappen.

De man zag echter de agent niet en kon zo worden aangehouden. In de tas die hij bij zich had en weggooide, zaten meerdere spullen afkomstig uit de horecagelegenheid. Ook in zijn jas zaten meerdere gestolen spullen uit het restaurant.