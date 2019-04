Warmenhuizense ziet SRV-wagen in vlammen opgaan: "Dit is einde verhaal"

WARMENHUIZEN - Een bewoonster van de Dorpsstraat in Warmenhuizen zag vanochtend voor haar deur de SRV-wagen van Piet Ligthart in vlammen opgaan. "Hij viel stil, en toen hij 'm weer wilde opstarten vloog 'ie in brand."

De bewoonster was na een afspraak elders in het dorp onderweg naar huis, toen ze merkte dat er iets niet in de haak was. "Ik dacht: waar komt die rook vandaan?", vertelt ze aan NH Nieuws.

Het gaat om de SRV-wagen van Piet Ligthart, wiens vader - wijlen Meindert 'Moos' Ligthart - lang geleden de rijdende supermarkt als eerste door de straten van het dorp stuurde. "We zeggen nog steeds: we gaan even naar Moos."

Zaterdag

Hoewel ze niets te klagen heeft over het winkelaanbod in het dorp, stapte ze geregeld even bij de rijdende supermarkt binnen. "Vooral op zaterdag, als 'ie hier in de straat stopt."

Ook vandaag stopte hij in de straat, al was dat een ongeplande tussenstop. "Hij is helemaal uitgebrand. Dit is einde verhaal", benadrukt de bewoonster.

Eerder maakte de Veiligheidsregio al bekend dat er geen gewonden zijn gevallen. De oorzaak van de brand staat nog niet vast, maar volgens de Warmenhuizense gaat het om een technisch mankement. "Dat zegt m'n man, die heeft er verstand van."