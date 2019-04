Komende dagen flinke muggenoverlast: zes tips om de bloedzuigers te omzeilen

NOORD-HOLLAND - De komende dagen wordt het feest voor de muggenpopulatie. Door de aanhoudende warmte groeit de populatie snel en op de Muggenradar is te zien dat de overlast de komende dagen alleen maar erger wordt.

Iedereen in Nederland heeft er wel eens last van gehad: muggen in huis die je de hele nacht wakker houden en je prikken waardoor er kleine, rode maar vooral erg jeukende bultjes ontstaan. In de zomer is er bijna geen ontkomen aan en zoals het er nu naar uit ziet begint de ellende dit weekend al.

Hoewel het bijna onmogelijk is om helemaal niet geconfronteerd te worden met de kleine kruipers, zijn er wel een paar maatregelen die je kan nemen om te voorkomen dat je nachtrust lijdt onder het felle gezoem en je je eigen huid openkrabt uit pure frustratie.

1. Installeer horramen en -deuren

Het is misschien een open deur, maar het installeren van horgazen is één van de meest effectieve manieren om je huis insectenvrij te houden. Installeer speciale horgazen bij alle ramen en deuren die je regelmatig open hebt staan en zorg ook dat ze altijd goed afgesloten zijn. Extra tip: zorg dat het gaas goed aansluit; een klein kiertje kan ervoor zorgen dat ze alsnog in grote getalen je huis binnendringen.

2. Zet lampen uit

Muggen komen op een hoop dingen af, en in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken is licht niet één van die dingen. Muggen komen wel af op lichaamsgeur, zweet en melkzuur, maar bovenal ook op warmte. Lampen geven warmte af, waardoor muggen zich vaak ophopen rondom je plafondlamp.

Muggenradar

Wil je graag weten hoe de muggenpopulatie zich de komende dagen ontwikkelt? Of wil je gewoon graag weten of je, je huis alvast hermetisch af moet sluiten? Kijk dan op Muggenradar. De tool laat je zien in welke regio je het meeste last hebt.

3. Smeer met DEET

Om jezelf echt de hele dag te beschermen tegen muggen zou je bijna een bad moeten nemen in DEET, maar in bepaalde scenario's kan het zeker helpen om je goed in te smeren. Een wandeling bij avondschemer na een warme dag bijvoorbeeld, of als je knus met een kaars aan in de tuin blijft zitten op een zwoele zomeravond.

4. Draag lichaamsbedekkende kleding

Als je echt veel last hebt van de jeuk die muggenbulten veroorzaakt of je bent allergisch, dan hebben veel van de voorzorgsmaatregelen die circuleren op het internet amper zin. Voor die mensen is het slim om het leed voor te zijn: zorg dat je een zo groot mogelijk deel van je lichaam bedekt met zo dik mogelijke kleding. Draag een lange broek en een shirt met lange mouwen en de muggenbeten worden aanzienlijk minder.

5. Behulpzame planten

Er zijn verschillende planten die een geur afgeven waar muggen van walgen. Denk bijvoorbeeld aan rozemarijn, maar ook aan citroenmelisse, citroengras, of bijvoorbeeld goudbloem. Als je je tuin of balkon echt muggenvrij wilt houden, zal je een hele grote hoeveelheid moeten planten, maar een paar plantjes kunnen de hoeveelheid muggen iets verlagen.

6. Zorgen dat er een betere prooi naast je ligt

Misschien niet de makkelijkste tip, maar muggen prikken over het algemeen de persoon in een ruimte die de meeste warmte uitstraalt, en die het meest naar zweet ruikt. Het is misschien voor je neus iets minder prettig om tegen je partner te zeggen dat hij of zij die douche maar even over moet slaan, maar jij zal in ieder geval niet het slachtoffer zijn.