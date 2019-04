Taekwondo-team 'Special Needs' hoopt op meer donaties: "Anders valt de droom in duigen"

AMSTELVEEN - De toppers van het Nederlandse Taekwondo-team ‘Special Needs’ zijn hard aan de slag met de voorbereiding voor de wereldkampioenschappen in Nieuw Zeeland. Alleen is er nog een behoorlijke kink in de kabel: ze hebben nog niet genoeg geld om er daadwerkelijk te kunnen komen... Trainer David Chung maakt zich zorgen.

"Het is een spannende tijd", zegt trainer David Chung. Met een crowdfundingsactie hopen ze de reis- en verblijfskosten te kunnen betalen, maar het bedrag blijft steken op een kleine negenduizend euro. "Dat is een prachtig bedrag, maar het is nog niet genoeg. Wij zijn haastig opzoek naar sponsoren en donaties om dit voor de mensen mogelijk te maken. Het zou heel jammer zijn als Nederland niet vertegenwoordigd is", zegt hij. "En dan valt de droom in duigen."



Uitdagingen

NH Nieuws-verslaggever Eline Boshuizen ging een paar weken geleden langs bij een training van een deel van het Nederlandse Taekwondoteam en filmde de talenten, die allemaal een beperking hebben. Trainer David Chung noemt het liever 'uitdagingen'.



"Het mooie is dat sport op deze manier mensen de kans biedt om te reizen", vertelde hij aan NH Nieuws. Voor veel van de sporters wordt dit hun eerste verre reis, en misschien ook wel de laatste. "Het mooie is dat sport op deze manier mensen de kans biedt om te reizen", aldus Chung.



Tekst gaat verder onder de video.



Wil jij ook iets bijdragen? Kijk dan. De Stichting Special Needs Nederland is een goed doel, een zogeheten ANBI. "Houd er rekening mee dat de donaties belastingvoordeel voor je kunnen betekenen omdat je doneert aan een ANBI goed doel”, zegt Chung. "Help deze kanjers, hup holland hup!”