Stichting voor kankerpatiënten is alles kwijt na verwoestende brand in loods Zwaanshoek

ZWAANSHOEK - De grote brand in de loods in Zwaanshoek van vorige week zondag heeft gigantische gevolgen voor stichting Sabirin. De stichting, die spullen verzamelt voor kankerpatiënten in Marokko, is alle spullen die daar waren opgeslagen kwijt. Dat vertelt oprichter Salima Sabirin Ghazi aan NH Nieuws.

Vorige week zondag legde een heftige brand een loods in Zwaanshoek in de as. Daarbij zijn alle spullen van stichting Sabirin verloren gegaan. In de loods waren rolstoelen, rollators, stomazakken, incontinentiemateriaal en kleding opgeslagen. Deze spullen zouden drie dagen na de brand naar patiënten in Marokko vervoerd worden, maar zullen daar nooit aankomen.

Salima heeft zelf lymfeklierkanker gehad. Toen ze aan de beterende hand was, is ze naar Marokko gereisd. Ze zag hoe het is om daar kankerpatiënt te zijn. "Geen geld betekent daar geen hulp", vertelt ze.

Stomazak herbruiken

De Hoofddorpse zag hoe patiënten na hun chemokuur zelf naar een taxi moesten lopen, omdat er geen rolstoelen beschikbaar zijn. De zorg die Salima in Nederland heeft gehad, gunt ze anderen ook. "Een stomazak kost daar zes euro per dag. Het gemiddelde inkomen is daar rond de tweehonderd euro. En omdat ze dat niet kunnen betalen, gaan ze de zakken hergebruiken. Daardoor ontstaat het risico op ontstekingen", zegt Samila.

Tientallen patiënten hadden verwacht om vorige week voorzien te worden van materialen, maar door de brand zullen deze niet in Marokko aankomen. De stichting is niet verzekerd voor de brand en dat betekent dat Salima opnieuw moet beginnen met het verzamelen van materialen. "We zijn in 2016 ook bij nul begonnen, dus dat zal nu ook wel weer lukken."

Nog geen nieuwe ruimte

Omdat er nog geen vervangende loodsruimte is gevonden, kan ze nog niet beginnen met verzamelen. Salima is door haar eigen ziekte beperkt in de afstand die ze kan afleggen, waardoor ze hoopt loodsruimte in de omgeving van Hoofddorp te vinden.

Zodra stichting Sabirin weer loodsruimte heeft, hoopt Salima op nieuwe giften. Ze kreeg tot nu toe veel materialen van patiënten die zijn genezen of zijn overleden. Ze hoopt dat ook bejaardentehuizen en verzorgingshuizen aan de stichting willen doneren. "Het zal met veel dankbaarheid worden ontvangen."