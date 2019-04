Veel belangstelling voor koop van katholieke kerk in Enkhuizen

ENKHUIZEN - "Het was een mooie opkomst", vertelt makelaar Jan den Adel. De katholieke kerk aan de Westerstraat in Enkhuizen staat sinds vorige week te koop. Vanochtend was de eerste open dag.

Zo'n vijf jaar geleden vertrok koster Simon Out met de parochie uit de katholieke Sint-Franciscus Xaveriuskerk. Het gebouw had namelijk enorme onderhoudskosten. De vloer van de kerk is verzakt en ook het dak behoeft de nodige reparaties. De restauratie alleen al gaat een miljoen euro kosten. Teveel voor de kerk en daarom moesten ze vertrekken.

Gezellig druk

Sinds ruim een week staat de kerk op Funda voor de verkoop. De kerk is gebouwd in 1905 en is maar liefst 800 vierkante meter groot. "De kerk zal uiteindelijk via een inschrijving worden verkocht aan de beste bieder. Maar de succesvolle eerst open dag was 'gezellig druk' en volgens verwachting", vertelt hij.

En wat de kerk kost? Op die vraag kan de makelaar geen antwoord geven. Geïnteresseerden kunnen tot en met 7 juni een bod uitbrengen op de kerk.