VIDEO: Gigantisch brugdek van Leeghwaterbrug wurmt zich door Wilhelminasluizen

ALKMAAR - Voor mensen die vandaag langs de Zaan in Zaandam stonden was het een spectaculair gezicht: het beweegbare brugdek van de Leeghwaterbrug werd met militaire precisie door de Wilhelminasluizen geloodst. Daarna volgde de route naar de eindbestemming Alkmaar, waar het gigantische brugonderdeel in de middag aankwam.

Mediapartner Alkmaar Centraal legde vast hoe het brugdeel door de sluis werd vervoerd:



Het brugdeel van de Leeghwaterbrug heeft een flinke reis afgelegd. Het brugdek is gemaakt in de buurt van Zwolle en begon vorige week donderdag aan zijn reis. Het weegt ongeveer 240 ton, is 17 meter breed en 24 meter lang.

Alleen de voorbereiding van het transport van de brug nam al een half jaar in beslag. Zo heeft de aannemer de achterkant van de hal demontabel moeten maken om het brugdek te transporteren en zijn op de route diverse lantarenpalen en verkeersborden verwijderd.

Precisieklusje

Vanaf Overijssel is het brugdek over het water van IJmuiden getransporteerd. Vanuit IJmuiden is het brugdek op een smaller ponton van 10,33 meter breed geplaatst, zodat het de Wilhelminasluizen in Zaandam - met een breedte van 10,45 meter - precies kon passeren. Een precisieklusje dus.

De provincie Noord-Holland werkt al vanaf de zomer van 2017 aan de Leeghwaterbrug. Aan één van de brugdelen is groot onderhoud gepleegd. Het andere brugdeel is compleet vervangen. De werkzaamheden aan de brug worden geplaagd door vertraging. Zo werd al vrij snel na de start van de werkzaamheden een bouwstop aangekondigd, omdat diverse tekeningen en berekeningen nog niet voldeden aan de norm en "de veiligheid in het geding kwam". De verwachting is dat de brug op 25 augustus klaar is.