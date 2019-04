Spitspont over Noordzeekanaal vanmiddag weer in de vaart

IJMUIDEN - Fietsers en voetgangers die vanmiddag het Noordzeekanaal tussen IJmuiden en Velsen-Noord willen oversteken, kunnen tijdens de spits weer gebruikmaken van een extra pont.

De spitspont kon gisteren en vanochtend niet worden ingezet vanwege technische problemen. Die zijn inmiddels opgelost, zo laat een woordvoerder van het GVB weten aan NH Nieuws. Het GVB is verantwoordelijk voor de veerdiensten over het Noordzeekanaal.

Door de problemen voer gisteren en vanochtend maar één pont over het Noordzeekanaal bij Velsen. Een reservepont was er niet: ook die lag eruit voor onderhoud.

Fietsers en voetgangers moesten hierdoor langer wachten. Maar dat was niet het enige probleem: mocht de overgebleven pont zijn uitgevallen, dan was er helemaal geen verbinding meer voor fietsers en voetgangers over het Noordzeekanaal. Het enige alternatief - de sluizenroute - is namelijk voor lange tijd gesloten vanwege de aanleg van een nieuwe zeesluis.

Nieuwe veerponten

De huidige pontveren zijn al ruim 80 jaar oud. Gisteren liet een woordvoerder van het GVB aan NH Nieuws weten dat er op dit moment plannen worden gemaakt om nieuwe pontveren aan te schaffen. Maar wanneer deze in gebruik kunnen worden genomen, is nog totaal onduidelijk. Waarschijnlijk gaat dat jaren duren.