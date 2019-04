De Peiling: Sterke toename verkeersdoden in 2018

NOORD-HOLLAND - Er zijn vorig jaar 678 mensen in Nederland omgekomen door verkeersongevallen. Dat zijn er 65 meer dan het jaar daarvoor. Het is de grootste stijging van het aantal doden in het verkeer sinds 1989. Volgens verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen is het tijd voor maatregelen. Wat moet er volgens jou gebeuren?

Verkeersdoden in 2018

Vorig jaar kwamen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 233 inzittenden van een personenauto om het leven. Het ging daarbij om 173 bestuurders en 60 passagiers. Daarnaast zijn 228 mensen op een gewone of elektrische fiets, 54 voetgangers, 44 bestuurders van een scootmobiel, 42 motorrijders, 38 brom- en snorfietsers, 26 mensen in een bestel- of vrachtwagen en 13 anderen met een ander vervoermiddel door een ongeluk overleden. Maatregelen

Minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen noemt de toename van het aantal verkeersslachtoffers "slecht nieuws, dat helaas niet onverwacht komt". In het najaar komt er een analyse van de oorzaak van de stijging. "We zien dat het steeds drukker op onze wegen en fietspaden wordt", zegt Van Nieuwenhuizen. Volgens de minister maken de cijfers duidelijk dat er extra stappen gezet moeten worden. Het kabinet wil met provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties nauw gaan samenwerken om het verkeer de komende jaren veiliger te maken. Meldpunt onveilig verkeer

Zijn er nieuwe maatregelen nodig zoals het verlagen van de maximumsnelheid om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen? Of zou het al veel schelen als de huidige regels strenger worden gehandhaafd? Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18.00 en 19.00 uur.

