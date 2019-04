Amsterdammer (39) met ruim acht ton cash op zak opgepakt op Aruba

AMSTERDAM - De politie van Aruba heeft vorige week vrijdag een 39-jarige Amsterdammer aangehouden op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam. De man had 827.000 euro aan contant geld bij zich.

Dat meldt de NOS. Tijdens een tussenlanding op de reis van Paramaribo naar Miami werd de verdachte aangehouden.

Het OM heeft aan de NOS bevestigd dat het gaat om een Amsterdammer die wordt verdacht van witwassen en heling. Hij heeft in 2016 vastgezeten en moet zich in december opnieuw verantwoorden voor de rechter.

Witwaspraktijken

Waarschijnlijk wilde de man het geld uit Suriname smokkelen om de euro's in Amerika in te wisselen voor dollars. Door een onderzoek naar witwaspraktijken van Surinaamse banken exporteren die banken geen euro's meer.

Daardoor is er een overvloed aan euro's in het land die daardoor minder waard zijn. Dat is de reden dat het lucratief is om de euro's in het buitenland in te wisselen.