'Schoonmaakster' besteelt 72-jarige vrouw van juwelen

HILVERSUM - Al een poosje waren een 72-jarige vrouw en haar man op zoek naar een geschikte schoonmaker voor in huis. Het echtpaar besluit een advertentie op te hangen in de plaatselijke supermarkt en al snel reageert er iemand op de oproep.

Het stel nodigt de vrouw uit om kennis te komen maken. Het klikt en de schoonmaakster komt zelfs een uurtje proefpoetsen. 'Missie geslaagd!', moet het stel gedacht hebben.

Totdat de schoonmaakster voor de tweede keer langskomt en het na een uur alweer voor gezien houdt. Haar rug doet teveel pijn, geeft ze als reden.

Juwelenkist

De vrouw vertrouwt het niet helemaal en loopt naar haar slaapkamer om te kijken of deze wel schoongemaakt is. Dat blijkt niet het geval. Wel staat haar juwelenkist open en zijn haar sieraden met een waarde van 12.000 euro verdwenen.

Het echtpaar belt de politie en deelt foto's van de verdwenen juwelen. De recherche doet onderzoek en komt er al snel achter dat de juwelen verkocht zijn. Zo komen ze de stelende schoonmaakster op het spoor.

De schoonmaakster is inmiddels gevonden en gearresteerd. De recherche onderzoekt of de vrouw ook betrokken is bij andere diefstallen.